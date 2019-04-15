Троих новозеландцев отлучили от интернета за репост

Напомним, теракт в новозеландской мечети произошёл 15 марта. При нападении погибли 50 человек, ещё 50 были ранены. В проведении террористической атаки обвинили австралийца Брентона Харрисона Тарранта. Он сам снимал видео о нападении на мечеть, за распространение которого и судили новозеландцев.

Всего перед судом предстали шесть человек. За распространение запрещённого видео им грозило до 14 лет лишения свободы. Как сообщает адвокат одного из подсудимых, в соцсетях репосты видео делали многие, но не все стали фигурантами дела.

Троих обвиняемых, в итоге, отпустили, запретив им приближаться к мечетям ближе, чем на 500 метров, а также использовать интернет.