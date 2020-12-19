Тропические леса начали выделять углекислый газ, а не поглощать

Исследователи увидели, что объём запасённого в тропических лесах Бразилии углерода постепенно уменьшается. Это происходит из-за снижения скорости поглощения углекислого газа и роста его выбросов. До 2013 года большинство тропических лесов Бразилии за пределами Амазонии всё же больше поглощали, чем выделяли газ. Благодаря этому они увеличивали свою биомассу. Потом же что-то случилось, и всё стало происходить наоборот.

Учёные считают, что главные факторы здесь — уменьшение осадков и периодические волны жары с засухами. Исследователи говорят, что в ближайшие годы такая тенденция будет становиться сильнее.