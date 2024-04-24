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Наука и технологии
Опубликовано 24 апреля 2024, 19:30
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Тропические рыбы начали «захватывать» Австралию

Вините во всём климат
Тропические рыбы находят новый дом в более прохладных австралийских водах из-за повышения температуры океана, вызванного изменением климата. Исследование, проведенное Университетом Аделаиды, показало, что эти тропические «захватчики» перемещаются в виде личинок, подхваченные усиливающимся Восточно-Австралийским течением.
Тропические рыбы начали «захватывать» Австралию
© Ferra

«Обычно эти личинки не выживают при более низких температурах», — объясняет Иван Нагелькеркен, ведущий научный сотрудник исследования. «Но потепление течения действует как спасатель, согревая их и повышая их шансы на выживание».

«Сейчас тропические рыбы не достигают своего полного размера из-за более холодной воды», — говорит соавтор исследования профессор Дэвид Бут из Технологического университета Сиднея. «Это означает, что они не составляют серьезной конкуренции местным рыбам». Однако по мере повышения температуры они станут крупнее и будут более активно конкурировать за пищу.

Исследование, посвященное рыбе у берегов Нового Южного Уэльса, позволяет предположить, что подобное явление происходит и в других частях Австралии и даже во всем мире. Долгосрочные последствия для этих экосистем остаются неясными.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#Климат
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#Австралия