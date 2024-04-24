Тропические рыбы начали «захватывать» Австралию

«Обычно эти личинки не выживают при более низких температурах», — объясняет Иван Нагелькеркен, ведущий научный сотрудник исследования. «Но потепление течения действует как спасатель, согревая их и повышая их шансы на выживание».

«Сейчас тропические рыбы не достигают своего полного размера из-за более холодной воды», — говорит соавтор исследования профессор Дэвид Бут из Технологического университета Сиднея. «Это означает, что они не составляют серьезной конкуренции местным рыбам». Однако по мере повышения температуры они станут крупнее и будут более активно конкурировать за пищу.

Исследование, посвященное рыбе у берегов Нового Южного Уэльса, позволяет предположить, что подобное явление происходит и в других частях Австралии и даже во всем мире. Долгосрочные последствия для этих экосистем остаются неясными.