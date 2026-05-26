Trouver выпустил универсальный набор ручных инструментов для дома

В набор входят восемь инструментов:

Две отвёртки (короткая и длинная) с 20 насадками из прочной легированной стали S2.

Молоток-гвоздодёр .

Острогубцы .

Разводной гаечный ключ .

Рулетка с автоматической фиксацией.

Канцелярский нож с отламывающимися лезвиями.

Все инструменты лежат в прочном пластиковом кейсе с отдельными ячейками. Вес набора — 2,2 кг, размеры — 329,5×236,5×75 мм.

Набор ТТКН01 уже появился на Яндекс.Маркете. Цена начинается от 4000 рублей.