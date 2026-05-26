Наука и технологии
Опубликовано 26 мая 2026, 10:20
1 мин.

Trouver выпустил универсальный набор ручных инструментов для дома

От 4000 рублей
Trouver представил первый набор ручных инструментов ТТКН01. Он создан для мелкого ремонта и повседневных задач по дому.
Trouver выпустил универсальный набор ручных инструментов для дома

© Trouver

В набор входят восемь инструментов:

  • Две отвёртки (короткая и длинная) с 20 насадками из прочной легированной стали S2.

  • Молоток-гвоздодёр.

  • Острогубцы.

  • Разводной гаечный ключ.

  • Рулетка с автоматической фиксацией.

  • Канцелярский нож с отламывающимися лезвиями.

Все инструменты лежат в прочном пластиковом кейсе с отдельными ячейками. Вес набора — 2,2 кг, размеры — 329,5×236,5×75 мм.

Набор ТТКН01 уже появился на Яндекс.Маркете. Цена начинается от 4000 рублей.

Источник:Trouver
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Trouver
,
#ремонт
,
#Яндекс
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Trouver выпустил универсальный набор ручных инструментов для дома