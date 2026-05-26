Trouver выпустил универсальный набор ручных инструментов для дома

Опубликовано 26 мая 2026, 10:201 мин.
Trouver выпустил универсальный набор ручных инструментов для домаОт 4000 рублей
Trouver представил первый набор ручных инструментов ТТКН01. Он создан для мелкого ремонта и повседневных задач по дому.
В набор входят восемь инструментов:
Две отвёртки (короткая и длинная) с 20 насадками из прочной легированной стали S2.
Молоток-гвоздодёр.
Острогубцы.
Разводной гаечный ключ.
Рулетка с автоматической фиксацией.
Канцелярский нож с отламывающимися лезвиями.
Все инструменты лежат в прочном пластиковом кейсе с отдельными ячейками. Вес набора — 2,2 кг, размеры — 329,5×236,5×75 мм.
Набор ТТКН01 уже появился на Яндекс.Маркете. Цена начинается от 4000 рублей.
Источник:Trouver
Автор:Максим Многословный