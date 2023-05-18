Трубы горят: в России потребовали в срочном порядке начать онлайн-продажи алкоголя

Трубы горят: в России потребовали в срочном порядке начать онлайн-продажи алкоголяНе дожидаясь итогов экспериментов
Торгово-промышленная палата (ТТП) России призвала к скорейшему принятию закона, регулирующего продажу алкоголя через Интернет. ТТП призывает власти начать этот процесс, не дожидаясь результатов эксперимента по продаже отечественного вина через сайт «Почты России».
О просьбе палаты сообщила газета "Ведомости". В предложении предлагается сократить срок эксперимента с трех лет до одного года и расширить его рамки, включив в него все регионы России. Торгово-промышленная палата подчеркнула необходимость допуска к участию в эксперименте лицензированных предприятий, имеющих опыт розничной торговли и экспресс-доставки.
Хотя научного термина «пивной алкоголизм» не существует, ранее нарколог Даниил Петров рассказал россиянам об опасности такого состояния. И они не так очевидны, как может показаться.