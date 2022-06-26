Трудности с чтением и письмом оказались полезными

Исследователи утверждают, что мозгу, которому трудно быстро интерпретировать написанные слова, будет легче исследовать своё окружение в поисках полезных подсказок, которые улучшат процесс принятия решений.

Ещё один аргумент в пользу этого мнения: дислексия не так уж редка. По актуальным данным, она затрагивает от 5 до 20% населения. То есть состояние возникает у многих людей, а ещё оно сильно обусловлено генетикой. Можно сделать вывод, что, вероятно, дислексия дала людям какое-то эволюционное преимущество и закрепилась в популяции. Кроме того, чтение и письмо возникли у человечества относительно недавно, а многие люди были неграмотными ещё несколько поколений назад. Это означает, что пагубное влияние дислексии было незначительным до недавних времён. На протяжении десятилетий психологи отмечали, что те, у кого есть признаки дислексии, как правило, лучше справляются с абстрактными и пространственными рассуждениями. Они также более изобретательны и лучше предсказывают результаты.