Наука и технологии
18:52, 06 декабря 2022
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Трудовой совет США обвинил Apple в нарушении закона

Компания не давала вести деятельность профсоюзам

Подразделение Национального управления по трудовым отношениям США в Атланте заявило, что Apple нарушила закон, не позволяя собираться профсоюзам сотрудников магазинов.

Трудовой совет США обвинил Apple в нарушении закона

Фото: Unsplash

Магазин Apple в Атланте первым подал заявку на профсоюзные выборы ещё в апреле. К маю организация Communications Workers of America (CWA) обвинила компанию в «недобросовестной трудовой практике». Говорят, что Apple проводила так называемые «закрытые собрания», когда боссы требовали сотрудников приходить и слушать о недопустимости профсоюзов. В результате компания отклонила заявку сотрудников.

Теперь сотрудников Apple поддержал один из регуляторов. Если компания будет признана виновной, от неё могут потребовать изменить свою политику.

Источник:9to5mac
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