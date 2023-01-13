Трюк с картами показал учёным, что две трети людей думают одинаково

14:56, 13 января 2023
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Трюк с картами показал учёным, что две трети людей думают одинаковоОсобенно, если они все правши
Учёные обнаружили, что, когда перед людьми кладут четыре карты и просят их выбрать одну, большинство выберет одну и ту же карту.
Фото: Unsplash
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Выберите одну карту
DailyMail
В ходе научного исследования с участием 60 человек добровольцев просили выбрать любую карту из четырёх вариантов. Две трети участников-правшей выбирают третью карту слева. «Из предыдущих исследований мы знаем, что люди с большей вероятностью выбирают объект из середины ряда и выбирают объекты, до которых удобно дотянуться. По сути, мы довольно ленивы», — отметили учёные.