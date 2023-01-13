Трюк с картами показал учёным, что две трети людей думают одинаково

В ходе научного исследования с участием 60 человек добровольцев просили выбрать любую карту из четырёх вариантов. Две трети участников-правшей выбирают третью карту слева. «Из предыдущих исследований мы знаем, что люди с большей вероятностью выбирают объект из середины ряда и выбирают объекты, до которых удобно дотянуться. По сути, мы довольно ленивы», — отметили учёные.