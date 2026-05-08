TSMC будет покупать электроэнергию у морской ветряной фермы Hai Long

Опубликовано 08 мая 2026, 14:181 мин.
TSMC будет покупать электроэнергию у морской ветряной фермы Hai LongПо 30-летнему контракту
Northland Power подписала 30-летнее соглашение с тайваньским производителем микросхем TSMC. По нему TSMC будет покупать электричество, вырабатанное морским ветряком Hai Long мощностью 1,02 ГВт.
© Ferra.ru
Проект находится у побережья Тайваня. Он состоит из трёх площадок: Hai Long 2A (294 МВт), Hai Long 2B (224 МВт) и Hai Long 3 (504 МВт).
Раньше TSMC покупала энергию только с двух площадок (2B и 3). Теперь, после завершения всех формальностей во второй половине 2026 года, компания будет забирать всю мощность проекта целиком.