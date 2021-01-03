Наука и технологии
Сегодня 14:23
TSMC и Samsung вынуждены отложить выпуск процессоров следующего поколения
Столкнулись с трудностями при разработке
Стало известно, что и TSMC, и Samsung столкнулись со сложностями при разработке 3-нм техпроцесса. Из-за этого компаниям придётся отложить выпуск чипов, изготовленных по таким нормам. TSMC теперь, например, не надеется начать серийное производство раньше, чем в 2022 году.
Услугами TSMC и Samsung пользуются многие производители смартфонов и комплектующих для компьютеров. Например, Apple уже сделала предварительный заказ на 3-нм процессоры TSMC. У компании из Купертино на данный момент есть 5-нм процессор Apple A14.
Ранее TSMC обещала, что 3-нм техпроцесс принесёт чипам прирост производительности на 10-15% по сравнению с 5-нм аналогами. Кроме того, чипы станут энергоэффективнее на 20-25%.
Сейчас TSMC строит новый завод по производству чипов в штате Аризона, США.