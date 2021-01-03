TSMC и Samsung вынуждены отложить выпуск процессоров следующего поколения

Услугами TSMC и Samsung пользуются многие производители смартфонов и комплектующих для компьютеров. Например, Apple уже сделала предварительный заказ на 3-нм процессоры TSMC. У компании из Купертино на данный момент есть 5-нм процессор Apple A14.

Ранее TSMC обещала, что 3-нм техпроцесс принесёт чипам прирост производительности на 10-15% по сравнению с 5-нм аналогами. Кроме того, чипы станут энергоэффективнее на 20-25%.

Сейчас TSMC строит новый завод по производству чипов в штате Аризона, США.