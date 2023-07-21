TSMC отложила запуск завода в США до 2025 года: им не хватает рабочих

TSMC отложила запуск завода в США до 2025 года: им не хватает рабочихДаже иностранные специалисты не помогли
TSMC срывает планы строительства завода в Аризоне из-за нехватки квалифицированных рабочих. Тайваньская компания по производству полупроводников начала строительство завода в 2021 году, но столкнулась с многочисленными трудностями на этом пути.
Проблемы с безопасностью, жалобы на американское налогообложение, а также заявления об отсутствии трудовой этики у американского персонала мешали реализации проекта. Пытаясь решить проблему нехватки рабочей силы, TSMC направила больше тайваньских рабочих для управления последними этапами создания завода. Однако, судя по всему, этого оказалось недостаточно.
Председатель совета директоров TSMC Марк Лю сообщил, что найти работников, обладающих специальными знаниями, необходимыми для установки оборудования, оказалось непросто. В результате массовое производство микросхем на заводе в Аризоне, использующем передовой 4-нм техпроцесс, будет отложено до 2025 года.