TSMC отложила запуск завода в США до 2025 года: им не хватает рабочих

Проблемы с безопасностью, жалобы на американское налогообложение, а также заявления об отсутствии трудовой этики у американского персонала мешали реализации проекта. Пытаясь решить проблему нехватки рабочей силы, TSMC направила больше тайваньских рабочих для управления последними этапами создания завода. Однако, судя по всему, этого оказалось недостаточно.

Председатель совета директоров TSMC Марк Лю сообщил, что найти работников, обладающих специальными знаниями, необходимыми для установки оборудования, оказалось непросто. В результате массовое производство микросхем на заводе в Аризоне, использующем передовой 4-нм техпроцесс, будет отложено до 2025 года.