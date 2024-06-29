TSMC потратит 4 млрд долларов на EUV-машины для 2-нм техпроцесса

В связи с расширением производственных мощностей TSMC компания ASML, основной поставщик EUV-машин, намерена увеличить объем поставок более чем на 30% к 2025 году.

Отраслевые инсайдеры при этом сообщают, что с поставками EUV-машин есть задержки, сроки выполнения заказов достигают 16-20 месяцев. Следовательно, большинство заказов, размещенных в 2024 году, будет выполнено лишь в следующем году. Ожидается, что TSMC получит 30 EUV-машин в этом году и 35 в следующем.

А для удовлетворения растущего спроса ASML запланировала рост производственных мощностей, намереваясь поставить 53 машины в этом году в сумме и не менее 72 в следующем. К 2025 году ASML планирует выпустить 90 EUV, 600 DUV и 20 High-NA EUV машин.