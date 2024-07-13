TSMC преодолела отметку в 1 триллион долларов на фоне бума ИИ

Глобальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта увеличил спрос на полупроводниковые чипы, что принесло TSMC огромную пользу. Акции TSMC, среди клиентов которой такие технологические гиганты, как Nvidia и Apple, в этом году взлетели почти на 80%. Американские депозитарные расписки (АДР) TSMC, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, также подскочили до рекордных 192,79 доллара, ненадолго превысив рыночную стоимость компании в 1 триллион долларов.

Аналитики прогнозируют дальнейший рост, подпитываемый спросом, связанным с искусственным интеллектом, вплоть до 2025 года.