TSMC преодолела отметку в 1 триллион долларов на фоне бума ИИ

Опубликовано 13 июля 2024, 05:15
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TSMC преодолела отметку в 1 триллион долларов на фоне бума ИИКомпания вошла в “клуб триллиона”
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) достигла небывалых высот благодаря растущему спросу на чипы с поддержкой ИИ, она стала самой дорогой публичной компании Азии. После того как компания получила высокие доходы за второй квартал и рекордную рыночную капитализацию, превысившую 28 триллионов тайваньских долларов, акции TSMC выросли более чем на 2 % и достигли исторического максимума в 1080 тайваньских доллара.
Глобальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта увеличил спрос на полупроводниковые чипы, что принесло TSMC огромную пользу. Акции TSMC, среди клиентов которой такие технологические гиганты, как Nvidia и Apple, в этом году взлетели почти на 80%. Американские депозитарные расписки (АДР) TSMC, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, также подскочили до рекордных 192,79 доллара, ненадолго превысив рыночную стоимость компании в 1 триллион долларов.
Аналитики прогнозируют дальнейший рост, подпитываемый спросом, связанным с искусственным интеллектом, вплоть до 2025 года.