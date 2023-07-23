TSMC «признала» отставание от Intel

Intel активно продвигает свою цель - вернуть технологическое лидерство к 2025 году, планируя к 2024 году представить Intel 18A и транзисторную структуру RibbonFET. С другой стороны, компания TSMC работает над технологией N2, использующей нанолисты, и намерена внедрить ее в 2025 году.

Вэй также упомянул о внедрении в технологии N2 новой схемы подачи питания на чип, которая позволит повысить скорость переключения транзисторов и увеличить их плотность.

Обе компании признают важность энергоэффективности в своих новых технологиях, поскольку заказчики уделяют этому аспекту все больше внимания. Ожидается, что по мере обострения конкурентной борьбы достижения в области производства микросхем будут способствовать дальнейшему внедрению инноваций и повышению производительности в отрасли.