TSMC рассмотрела возможность поглощения заводов Intel

Переговоры пока находятся на ранних стадиях, и пока неясно, поддерживает ли Intel эту идею. Если сделка состоится, TSMC, известная тем, что производит чипы для Apple и Nvidia, будет управлять заводами Intel, помогая ей преодолеть нынешние финансовые трудности. Правительство США и американские чипмейкеры также могут инвестировать в предприятие, чтобы сохранить контроль в стране.

Однако могут возникнуть политические проблемы, поскольку один из чиновников Белого дома предположил, что Трамп вряд ли поддержит иностранный контроль над предприятиями Intel. С другой стороны, он уже не раз выступал за подобные сделки и критиковал Тайвань за «захват» американского производства чипов.