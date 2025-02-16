TSMC рассмотрела возможность поглощения заводов Intel

Опубликовано 16 февраля 2025, 19:301 мин.
TSMC рассмотрела возможность поглощения заводов IntelНа фоне давления со стороны США
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) рассматривает возможность получения контроля над американскими заводами Intel после переговоров с представителями администрации Трампа, сообщил источник Bloomberg. Цель — укрепить американское производство и «сохранить за США лидерство в ключевых технологиях».
Переговоры пока находятся на ранних стадиях, и пока неясно, поддерживает ли Intel эту идею. Если сделка состоится, TSMC, известная тем, что производит чипы для Apple и Nvidia, будет управлять заводами Intel, помогая ей преодолеть нынешние финансовые трудности. Правительство США и американские чипмейкеры также могут инвестировать в предприятие, чтобы сохранить контроль в стране.
Однако могут возникнуть политические проблемы, поскольку один из чиновников Белого дома предположил, что Трамп вряд ли поддержит иностранный контроль над предприятиями Intel. С другой стороны, он уже не раз выступал за подобные сделки и критиковал Тайвань за «захват» американского производства чипов.