TSMC уже столкнулась с задержками в строительстве нового завода в США

TSMC, производящая современные чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia, инвестирует 65 миллиардов долларов в три завода в Аризоне. Однако компания планирует сохранить большую часть производства современных чипов на Тайване. Вэй отметил, что, несмотря на трудности, он по-прежнему уверен, что завод в Аризоне «будет производить высококачественные чипы».

Среди проблем — нехватка квалифицированных рабочих и отсутствие местной инфраструктуры цепочки поставок. TSMC пришлось создать 18 000 новых рабочих мест и потратить 35 миллионов долларов на управление процессом строительства. Кроме того, стоимость химии в США значительно выше, что вынуждает компанию поставлять их из Тайваня.