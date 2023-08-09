TSMC вложила $4 млрд на строительство завода в Германии

Новый завод в Дрездене станет третьим производственным предприятием TSMC за пределами ее традиционных заводов на Тайване и в Китае. Это начинание соответствует европейской стратегии, направленной на укрепление отечественного производства полупроводников и оптимизацию цепочек поставок.

Германия готова выделить до 5 млрд евро на поддержку этого предприятия, в котором примут участие такие крупные игроки, как Bosch, Infineon и NXP.