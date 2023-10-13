TSMC запустит 6-нм полупроводниковый завод в Японии

Новый завод представляет собой значительное расширение деятельности TSMC в Японии, инвестиции в который составят 13,3 млрд долларов, что значительно превышает бюджет первого завода. Ожидается, что почти половина этой суммы будет покрыта за счет субсидий японского правительства.

Новый завод будет ориентирован на производство современных полупроводников. Начало строительства запланировано на лето следующего года, а серийное производство должно начаться к 2027 году.

Это расширение подчеркивает стремление TSMC удовлетворить растущий мировой спрос на передовые полупроводниковые технологии.