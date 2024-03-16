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Наука и технологии
Опубликовано 16 марта 2024, 20:17
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Ту самую игрушку пьющей птички превратили в генератор энергии

Спасибо китайцам
Помните классическую игрушку пьющей птички? Ну, ту, которая бесконечно качает головой над стаканом с водой? Исследователи из Китая сделали из этой игрушки «генератор чистой энергии».

Исследователи из Южно-Китайского технологического университета взяли на вооружение эту конструкцию и привнесли в нее современную изюминку. Они встроили модули трибоэлектрических наногенераторов по обеим сторонам птицы. Эти модули используют трибоэлектрический эффект — явление, когда материалы генерируют электрический заряд за счет трения (как статический шок при расчесывании волос).

Эта инновация, получившая название DB-THG, использует в качестве топлива легкодоступную воду. Испытания показали, что DB-THG может работать в течение 50 часов всего на 100 мл воды, вырабатывая напряжение (до 100 вольт), достаточное для питания калькуляторов, датчиков температуры и даже нескольких ЖК-экранов.

Ту самую игрушку пьющей птички превратили в генератор энергии
© Wu Zheng Qin et al

Хотя в текущей версии используется модифицированная игрушка, исследователи разрабатывают специализированного преемника с улучшенными характеристиками. Профессор Хао Ву, ведущий исследователь, выразил свое удивление и восторг результатами, подчеркнув потенциал DB-THG как уникального и экологичного источника питания для малой электроники.

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#разработка
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#Энергия
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#игрушки