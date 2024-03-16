Ту самую игрушку пьющей птички превратили в генератор энергии

Исследователи из Южно-Китайского технологического университета взяли на вооружение эту конструкцию и привнесли в нее современную изюминку. Они встроили модули трибоэлектрических наногенераторов по обеим сторонам птицы. Эти модули используют трибоэлектрический эффект — явление, когда материалы генерируют электрический заряд за счет трения (как статический шок при расчесывании волос).

Эта инновация, получившая название DB-THG, использует в качестве топлива легкодоступную воду. Испытания показали, что DB-THG может работать в течение 50 часов всего на 100 мл воды, вырабатывая напряжение (до 100 вольт), достаточное для питания калькуляторов, датчиков температуры и даже нескольких ЖК-экранов.