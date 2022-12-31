Туалетная бумага из дома, увольнения уборщиков: Twitter сократил расходы уже на $500 млн

В канун Рождества работники вылетели в Сакраменто, где находится одно из трех основных хранилищ данных Twitter, чтобы отключить серверы. Некоторые сотрудники беспокоились, что потеря этих серверов может привести к проблемам, но приоритетом была экономия денег.

Компания перестала платить за аренду своего офиса в Сиэтле, что грозит ей выселением, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом. Услуги уборщиц и охраны также были сокращены, а в некоторых случаях сотрудники прибегали к тому, чтобы приносить в офис собственную туалетную бумагу.

Маск ранее сравнил компанию с "самолетом, который на большой скорости летит к земле, двигатели горят, а управление не работает". По его словам, в 2023 году у Twitter будет "отрицательный денежный поток" в размере около 3 млрд долларов из-за депрессивной рекламной среды и возросших расходов, таких как выплаты по долгам.

“Вот почему я провел последние пять недель, сокращая расходы как сумасшедший”, - сказал он.