Тунец в небе: японские студенты нашли способ развлечь себя с помощью AR, пока носят маски

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Тунец в небе: японские студенты нашли способ развлечь себя с помощью AR, пока носят маскиСделано приложение для дополненной реальности
Не во всех странах отменили ношение медицинских масок. В связи с этим группа студентов из японского университета Киндай разработала маски, которые используют дополненную реальность (AR), чтобы сделать ношение медицинского изделия веселее.
Маски печатаются со специальным рисунком, который можно использовать для запуска фильтров дополненной реальности в приложении для смартфона. На данный момент есть пять фильтров, в том числе один с изображением головы тунца, появляющейся сквозь разбитое небо.
Японские студенты надеются, что фильтры дополненной реальности сделают осмотр достопримечательностей более приятным, даже в маске. Разработку уже испытали. Владельцы Wonder Mask совершили поездку по разным местам города, чтобы сделать фотографии с дополненной реальностью.