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Тунец в небе: японские студенты нашли способ развлечь себя с помощью AR, пока носят маски

Сделано приложение для дополненной реальности
Не во всех странах отменили ношение медицинских масок. В связи с этим группа студентов из японского университета Киндай разработала маски, которые используют дополненную реальность (AR), чтобы сделать ношение медицинского изделия веселее.
Тунец в небе: японские студенты нашли способ развлечь себя с помощью AR, пока носят маски

Маски печатаются со специальным рисунком, который можно использовать для запуска фильтров дополненной реальности в приложении для смартфона. На данный момент есть пять фильтров, в том числе один с изображением головы тунца, появляющейся сквозь разбитое небо.

Тунец в небе: японские студенты нашли способ развлечь себя с помощью AR, пока носят маски

Японские студенты надеются, что фильтры дополненной реальности сделают осмотр достопримечательностей более приятным, даже в маске. Разработку уже испытали. Владельцы Wonder Mask совершили поездку по разным местам города, чтобы сделать фотографии с дополненной реальностью.

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