Турция договорилась о продаже новых ударных беспилотников за рубеж

Об этом пишет «Военное обозрение» со ссылкой на генерального директора компании. К сожалению, подробностей о контракте почти нет. Известно только, что поставки по нему начнутся в 2023 году. Какая страна заказала беспилотники, неясно.

Напомним, аппарат Akıncı имеет размах крыла в 20 метров, длину в 12,2 метра, высоту в 4,1 метра. Максимальная взлётная масса тут равна 6000 кг, а максимальная масса полезной нагрузки — 1500 кг. Рабочая высота полёта составит 9150 метров. Беспилотник может находиться в воздухе 24 часа. Его максимальная скорость — 360 км/ч, крейсерская — 240 км/ч. Дрон может применять как обычное, так и управляемое вооружение.