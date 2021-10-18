Турция допустила покупку российских истребителей взамен американских

Россия уже готова вести переговоры с Турцией по этим истребителям, говорил ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Демир уточнил, что в случае проблем с США, Турция не останется без альтернатив. «Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает всё, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход», — заявил Демир.

В воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что США предложили стране купить истребители F-16 после её исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.