Турция готова закупить дополнительную партию российских зенитных ракетных комплексов С-400

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом в интервью американскому телеканалу CBS. Его спросили, будет ли Анкара закупать ещё С-400. На это турецкий лидер сказал: «В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения».

Эрдоган также сообщил, что Турция собиралась приобрести самолёты F-35 и заплатила $1,4 млрд. Однако Анкара в итоге «так и не получила F-35». Кроме того, Турция хотела купить американские зенитные ракетные комплексы Patriot, но «их не дали». Поэтому Анкара готова приобретать оборонные системы у других стран.