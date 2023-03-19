Наука и технологии
00:23, 19 марта 2023
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Турция испытала собственный истребитель-невидимку

Прошли рулёжные испытания

В Турции прошли рулёжные испытания перспективного истребителя-невидимки пятого поколения TF-X.

Турция испытала собственный истребитель-невидимку

Фото: Ainonline.com

Журналисты, изучившие данные об испытаниях считают, что уже в этом году могут быть проведены наземные, а потом и лётные испытания.

На этом самолёте перед фонарём кабины экипажа установлен датчик системы инфракрасного поиска и отслеживания, под носовой частью — датчик электрооптической системы наведения.

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