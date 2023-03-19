Турция испытала собственный истребитель-невидимку

Журналисты, изучившие данные об испытаниях считают, что уже в этом году могут быть проведены наземные, а потом и лётные испытания.

На этом самолёте перед фонарём кабины экипажа установлен датчик системы инфракрасного поиска и отслеживания, под носовой частью — датчик электрооптической системы наведения.