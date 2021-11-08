Турция начала изготавливать собственный истребитель пятого поколения

Специалисты TUSAŞ начали выпуск комплектующих для самолёта TF-X в июне. Завершится он к концу 2022 года. По словам главы компании, затруднения в производстве комплектующих для нового истребителя маловероятны.

Как пишет «Военное обозрение», турецкие разработчики сделали ставку на двухдвигательную компоновку. Там самолёт должен стать надёжнее. Поначалу TF-X будет оснащаться импортными двигателями, но потом на истребитель начнут ставить силовые установки турецкого производства. Их должны испытать до 18 марта 2023 года.

Истребителем TF-X Турция хочет заменить самолёты четвертого поколения F-16 американского производства.