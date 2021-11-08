Турция начала изготавливать собственный истребитель пятого поколения

Наука и технологии
Сегодня в 17:32
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Турция начала изготавливать собственный истребитель пятого поколенияTF-X
Глава компании-производителя оборонной продукции TUSAŞ Темель Котиль (Temel Kotil) сообщил, что в стране началось производство первой детали для перспективного истребителя пятого поколения.
Специалисты TUSAŞ начали выпуск комплектующих для самолёта TF-X в июне. Завершится он к концу 2022 года. По словам главы компании, затруднения в производстве комплектующих для нового истребителя маловероятны.
Как пишет «Военное обозрение», турецкие разработчики сделали ставку на двухдвигательную компоновку. Там самолёт должен стать надёжнее. Поначалу TF-X будет оснащаться импортными двигателями, но потом на истребитель начнут ставить силовые установки турецкого производства. Их должны испытать до 18 марта 2023 года.
Истребителем TF-X Турция хочет заменить самолёты четвертого поколения F-16 американского производства.
Источник: Военное обозрение