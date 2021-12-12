Турция начала производить танки без главного компонента

Первый Altay создали на заводе в Арифие. Сообщается, что сейчас нет никаких результатов по поданным заявкам на предоставление экспортной лицензии на производство силовой установки для танка. Турки работают над поставками двигателей из других стран и созданием отечественной силовой установки.

Что касается первого выпущенного Altay, то он, скорее всего, получил немецкий двигатель. Его успели получить ещё введения Берлином санкций. Всего было выпущено пять его прототипов.

Отмечается, что вопрос с двигателем по-прежнему не решён. На сайте BMC Savunma A.Ş. в разделе ТТХ указано только, что танк оснащается 12-цилиндровым двигателем с электроуправлением максимальной мощностью 1500 л.с.