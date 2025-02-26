Турция начнёт получать новый танк Altay уже в этом году

В этом году начнется серийное производство танков, а первые три машины передадут военным в 2025 году. В 2026 году армия получит еще 11 танков, а всего к 2028 году на вооружении страны будет 165 танков Altay.

Altay — современный основной боевой танк (ОБТ), разработанный для удовлетворения потребностей турецкой армии. Проект был запущен в 2005 году. Разработка танка велась в сотрудничестве с Южной Кореей, и его конструкция на 60% основана на южнокорейском танке «Черная пантера». Впервые его представили в 2011 году. Танк весит более 60 тонн, оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой и комбинированной броней для защиты.