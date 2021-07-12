Турция опубликовала видео с новым рекордом беспилотников

Akinci является ударным боевым дроном. Он оснащён украинским турбовинтовым двигателем АИ-450С. Свой первый полёт беспилотник совершил 6 декабря 2019 года. Отмечается, что Akinci станет первым беспилотником, способным запускать крылатые ракеты. Также аппарат оснастят искусственным интеллектом для повышения осведомлённости.

Ранее стало известно, что Россия намерена вывести на мировой рынок беспилотник «Орион-Э», который станет конкурентом «Байрактара». Сообщалось, что на дрон были получены первые заявки от заказчиков.