Турция опубликовала видео с новым рекордом беспилотников

Наука и технологии
Сегодня в 18:04
Турция опубликовала видео с новым рекордом беспилотниковAkinci
Стало известно, что турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci установил рекорд среди отечественных дронов. Компания-производитель Baykar показала соответствующее видео.
Как пишет «Лента.ру», Akinci достиг рекордной высоты в 11,6 километра, провёл в воздухе 25 часов 46 минут и смог пролететь 7507 километров.
Akinci является ударным боевым дроном. Он оснащён украинским турбовинтовым двигателем АИ-450С. Свой первый полёт беспилотник совершил 6 декабря 2019 года. Отмечается, что Akinci станет первым беспилотником, способным запускать крылатые ракеты. Также аппарат оснастят искусственным интеллектом для повышения осведомлённости.
Ранее стало известно, что Россия намерена вывести на мировой рынок беспилотник «Орион-Э», который станет конкурентом «Байрактара». Сообщалось, что на дрон были получены первые заявки от заказчиков.