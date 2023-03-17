Турция перестанет заправлять российские самолёты в аэропортах по приказу США

Турция перестанет заправлять российские самолёты в аэропортах по приказу СШАНасколько это плохо и кто пострадал?
Ранее Минфин США направило письмо турецким сервисным организациям с требованием прекратить с 16 марта обслуживание самолетов, прибывающих в Турцию из России, передает FrequentFlyers. Из всего списка авиакомпаний, чьи самолеты остались без турецкого топлива, пока что “пострадала” лишь одна.
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Так, турецкие СМИ опубликовали список из 30 самолетов российских авиакомпаний: 15 самолетов "Аэрофлота", 5 самолетов S7, 4 самолета Utair, два самолета "России" и "Ямала", по одному самолету AZUR Air и "Икара".
Пока что единственной пострадавшей авиакомпанией является "Икар", самолет которого RA-73272 на обратном пути был вынужден приземлиться в Сочи для дозаправки, передает издание.
Источник в одной из авиакомпаний поделился с FrequentFlyers, что полетные программы в Турцию из-за запрета на заправку прерваны не будут.
Во-первых, потому что не все самолеты попали в санкционный список. Во-вторых, дело в том, что для обслуживания российских самолетов планиурется создание специальной хэндлинговой организации, которую санкции не коснутся.