Турция перестанет заправлять российские самолёты в аэропортах по приказу США

Так, турецкие СМИ опубликовали список из 30 самолетов российских авиакомпаний: 15 самолетов "Аэрофлота", 5 самолетов S7, 4 самолета Utair, два самолета "России" и "Ямала", по одному самолету AZUR Air и "Икара".

Пока что единственной пострадавшей авиакомпанией является "Икар", самолет которого RA-73272 на обратном пути был вынужден приземлиться в Сочи для дозаправки, передает издание.

Источник в одной из авиакомпаний поделился с FrequentFlyers, что полетные программы в Турцию из-за запрета на заправку прерваны не будут.

Во-первых, потому что не все самолеты попали в санкционный список. Во-вторых, дело в том, что для обслуживания российских самолетов планиурется создание специальной хэндлинговой организации, которую санкции не коснутся.