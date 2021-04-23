Наука и технологии
Сегодня в 15:12
Турция показала, как может уничтожать российские ракетно-пушечные комплексы
«Панцири»
Турецкая компания Roketsan опубликовала рекламный ролик, в котором показано уничтожение зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК), похожего на российский «Панцирь».
Как пишет «Лента.ру», в ролике показан высокоточный малогабаритный боеприпас с лазерной головкой самонаведения MAM-T. Этот боеприпас сбрасывает беспилотник Akinci турецкой компании Baykar. Видео выполнено с помощью 3D-графики.
Ранее производитель «умной бомбы» MAM-T говорил о том, что проведены её первые успешные испытания.
Издание «РИА Новости» уточняет, что ранее военный эксперт заявил, будто одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию могла быть попытка купить беспилотники Akinci и Bayraktar. После этого пресс-служба компании Baykar рассказала, что Украина уже купила турецкие аппараты.