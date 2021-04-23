Турция показала, как может уничтожать российские ракетно-пушечные комплексы

Ранее производитель «умной бомбы» MAM-T говорил о том, что проведены её первые успешные испытания.

Издание «РИА Новости» уточняет, что ранее военный эксперт заявил, будто одной из целей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Турцию могла быть попытка купить беспилотники Akinci и Bayraktar. После этого пресс-служба компании Baykar рассказала, что Украина уже купила турецкие аппараты.