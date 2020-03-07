Турция поможет Украине создать военные беспилотники

Как рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в государственном оборонном заказе страны на этот год заложено большое количество беспилотных летательных аппаратов. Некоторые беспилотники Украина получает от Турции.

Сейчас же обсуждаются планы по производству ударных дронов на Украине вместе с представителями Турции. Загороднюк отметил, что беспилотники — это очень перспективное оружие. Турция уже доказывает это в своих боевых действиях.

Напомним, что в России сейчас развивается проект тяжёлого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник». Недавно стало известно, что его оснастят бомбами «Гром», способными поражать цели на расстоянии свыше 100 километров.