Наука и технологии
Вчера 18:00
Турция поможет Украине создать военные беспилотники
В Киеве это считают эффективным оружием
Украинское Минобороны сообщило, что Турция поможет стране создать военные беспилотники. У Анкары уже есть опыт в этом направлении.
Как рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк, в государственном оборонном заказе страны на этот год заложено большое количество беспилотных летательных аппаратов. Некоторые беспилотники Украина получает от Турции.
Сейчас же обсуждаются планы по производству ударных дронов на Украине вместе с представителями Турции. Загороднюк отметил, что беспилотники — это очень перспективное оружие. Турция уже доказывает это в своих боевых действиях.
Напомним, что в России сейчас развивается проект тяжёлого ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник». Недавно стало известно, что его оснастят бомбами «Гром», способными поражать цели на расстоянии свыше 100 километров.