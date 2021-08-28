Турция превзошла США по эффективности противотанковых ракетных комплексов

Турецкая компания Roketsan разработала новое поколение противотанковых ракет. Они просты в использовании и имеют увеличенную дальность полёта. Эксперты уверены, что если ракеты применят в конфликте, его ход может резко измениться.

Специалисты отметили, что новый турецкий противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) OMTAS превосходит американский BGM-71 TOW. Он более адаптивный, то есть его можно установить на различные платформы, например на беспилотные турели.

Дальность полёта у OMTAS больше, чем у TOW-2B — 4 километра против 3,75. Также турецкий комплекс превосходит американский FGM-148 Javelin. Эксперты считают, что OMTAS ожидает «славное будущее» и он ещё покажет себя в боях.