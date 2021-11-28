Турция продаст Украине больше смертоносных дронов

Речь идёт о беспилотных летательных аппаратах Akinci. Генеральный директор турецкого производителя дронов Bayraktar сказал, что верит — Akıncı может стать стратегическим инструментом и для Украины.

Компания Bayraktar производит как TB2, так и Akıncı. Первый представляет собой турбовинтовой дрон средней высоты с большой продолжительностью полёта с размахом крыльев около 12 метров и максимальной высотой 7315 метров. Он может быть вооружен четырьмя ракетами с лазерным наведением.

Akinci может нести различное вооружение, в том числе ракеты MAM-L. Он также может запускать турецкие крылатые ракеты дальнего действия Roketsan SOM, которые могут поражать цели на расстоянии до 241 километра.