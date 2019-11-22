Турция решила совместить российские С-400 с американскими истребителями

Об этом заявил министр обороны Турции. Он надеется, что попытки закончатся успешно, ведь страна не намерена отказываться от одного вооружения в пользу другого.

«Если даже российские комплексы не смогут работать параллельно с F-35, мы найдем максимально удобную формулу действий», — добавил министр.

Он также сообщил, что С-400 «Триумф» в любом случае заступят на боевое дежурство. Пересматривать контракт с Россией Турция не собирается.

Напомним, ранее США предложили туркам «уничтожить, вернуть или избавиться» от С-400. В Госдепартаменте поставки комплексов считают неприемлемыми. Из-за них Турция может оказаться под санкциями.