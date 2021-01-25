Турция скрестила танки «Алтай» с «Леопардами»

Как пишет «Российская газета», танки показали высокопоставленным военным чиновникам Турции на прошлой неделе. Среди образцов был Leopard 2A4 с башней от Altay. Такая конструктивная находка позволила увеличить защищённость и огневую мощь танка. Комплекс активной защиты машины AKKOR может перехватывать различные противотанковые управляемые ракеты и реактивные гранаты.

Помимо этого, у танка есть датчики, способные обнаружить лазерное излучение, а ещё гранатомётная система, которая может установить аэрозольные завесы. На крыше башни установлена 12,7-мм дистанционная пулемётная установка.

После модернизации масса танка превысила 60 тонн, но мощности двигателя должно хватить.

Для оформления использовано фото The Dead District