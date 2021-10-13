Турция создаст аналог российского С-400

Наука и технологии
Сегодня в 13:01
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Турция создаст аналог российского С-400Якобы в ближайшие годы
Турецкие СМИ со ссылкой на главу управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира сообщили, что в ближайшие годы страна создаст свой аналог российского зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
«Теперь у нас есть средства ПВО HİSAR A+ и HİSAR O+ с дальностью до 20 километров. Мы создадим комплекс ПВО с дальностью поражения до 100 километров. После этого мы повысим эти показатели в системе SİPER. Мы постепенно движемся к созданию аналога С-400», — передают журналисты слова Демира.
Ранее стало известно, что Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». До этого Анкара лишилась соглашений с США после покупки первой партии С-400.