Турция вооружилась дроном-пулемётчиком

На новом беспилотном летательном аппарате установлен автоматический пулемёт. Дрон может нести 200 патронов 5.56x45 мм — боеприпасов стандартов НАТО. Беспилотник оснащён специально разработанным гибким патронташем. Работать он может на высотах 2800 метров. Помимо этого, беспилотник способен передавать изображения в режиме реального времени.

Сообщается, что точность стрельбы у дрона Songar высока за счёт электронного прицела и баллистического расчетного модуля с системой стабилизации. Кроме того, аппарат имеет систему искусственного интеллекта. Он может вести огневую поддержку днём и ночью. Дрон применяет как американскую GPS, так и российскую навигационную систему ГЛОНАСС.