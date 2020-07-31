Наука и технологии
Сегодня 20:05
Турецкая система РЭБ «зависла» из-за большого числа атакующих истребителей противника
Атаковали МиГ-29 и Мираж-2000
Во время налёта МиГ-29 и Мираж-2000 на позиции войск Правительства национального согласия (ПНС) и протурецких сил — авиабазу «Эль-Ватыя» — были уничтожены три зенитно-ракетных комплекса средней дальности Hawk и радиолокационные системы РЭБ Corall. Сообщается, что турецкая система РЭБ «зависла» из-за большого числа атакующих истребителей противника.
Сначала сообщалось, что на базу налетели МиГ-29. Потом появилась информация об атаке истребителями Мираж-2000. Журналисты предположили, что в авиаударе участвовали и МиГ-29, и Мираж-2000, из-за чего турецкая система радиоэлектронной борьбы и вышла из строя.
Отмечается, что неизвестно, использовались на истребителях МиГ-29 стандартные системы радиоэлектронной борьбы или БКО «Талисман» белорусского производства.
Стоит отметить, что присутствие Мираж-2000 указывает на причастность к воздушной атаке Военно-воздушных сил (ВВС) ОАЭ.