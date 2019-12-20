Турецкие С-400 сбили все американские самолёты и вызвали гнев у США

Ранее один американский сенатор заявил, что Турция пересекла новую «красную линию», когда начала тестировать купленные у России С-400. Политик назвал это неуважением к президенту Дональду Трампу, США и НАТО.

Военный обозреватель еженедельника «Звезда» выдвинул свою версию причин негодования американцев. Он заявил, что на испытаниях С-400 засёк все цели, то есть истребители-мишени F-16.

«Он засёк за 500 км, за 600 км, даже на подлёте уже 450-500 км дистанции он оказал противодействие», — рассказал специалист.

Таким образом, по мнению эксперта, политиков США возмутили успешные испытания комплекса.