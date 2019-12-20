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Турецкие С-400 сбили все американские самолёты и вызвали гнев у США
Естественно, на испытаниях
Недавно в Турции разместили зенитные ракетные комплексы С-400. Военные протестировали их на истребителях американского производства F-16. Эти испытания вызвали возмущение у некоторых политиков из США, и эксперты теперь объяснили, почему.
Ранее один американский сенатор заявил, что Турция пересекла новую «красную линию», когда начала тестировать купленные у России С-400. Политик назвал это неуважением к президенту Дональду Трампу, США и НАТО.
Военный обозреватель еженедельника «Звезда» выдвинул свою версию причин негодования американцев. Он заявил, что на испытаниях С-400 засёк все цели, то есть истребители-мишени F-16.
«Он засёк за 500 км, за 600 км, даже на подлёте уже 450-500 км дистанции он оказал противодействие», — рассказал специалист.
Таким образом, по мнению эксперта, политиков США возмутили успешные испытания комплекса.