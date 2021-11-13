Турецкие военные беспилотники начнут оснащать украинскими двигателями

Наука и технологии
Сегодня в 16:22
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Турецкие военные беспилотники начнут оснащать украинскими двигателямиКонтракт подписан
Стало известно, что турецкая авиастроительная компания Baykar договорилась с украинским государственным предприятием «Ивченко-Прогресс» о закупке двигателей для беспилотного истребителя MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi).
Речь идёт о двухконтурных турбореактивных двигателях АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Контракт между Baykar и «Ивченко-Прогресс» заключили на стамбульской выставке Saha Expo 2021. Отмечается, что «Ивченко-Прогресс» также поставляет двигатели АИ-450 для нового беспилотника Akıncı.
Что касается моделей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ, то они будут стоять в истребителе MIUS. Этот самолёт должен будет решать задачи, которые сейчас выполняют пилотируемые машины.
Уже известно, что истребитель будет выполнен в двух вариантах: дозвуковом (MIUS-A) и сверхзуковом (MIUS-B). Скорее всего, первый получит двигатель АИ-25ТЛТ, а второй — АИ-322Ф.
Источник: Naked Science