Турецкие военные беспилотники начнут оснащать украинскими двигателями

Речь идёт о двухконтурных турбореактивных двигателях АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Контракт между Baykar и «Ивченко-Прогресс» заключили на стамбульской выставке Saha Expo 2021. Отмечается, что «Ивченко-Прогресс» также поставляет двигатели АИ-450 для нового беспилотника Akıncı.

Что касается моделей АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ, то они будут стоять в истребителе MIUS. Этот самолёт должен будет решать задачи, которые сейчас выполняют пилотируемые машины.

Уже известно, что истребитель будет выполнен в двух вариантах: дозвуковом (MIUS-A) и сверхзуковом (MIUS-B). Скорее всего, первый получит двигатель АИ-25ТЛТ, а второй — АИ-322Ф.