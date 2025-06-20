Турецкий истребитель Kaan назвали конкурентом американскому F-35

Kaan оснащается турбовентиляторным двигателем TF35000, который разрабатывается в Турции и планируется к интеграции в 2032 году. В 2026 году ожидаются первые испытания. Сейчас самолёт летает с двигателем General Electric, но Турция стремится полностью перейти на собственные технологии, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Испытания Kaan будут активными и охватят шесть самолётов с тысячами часов полётов. Планы включают начало полётов опытных образцов в 2026–2027 годах, а в 2028 году истребитель должен поступить на вооружение турецких ВВС. Стоимость Kaan будет конкурентоспособной по сравнению с F-35, хотя точной суммы пока не называют. По данным СМИ, средняя цена F-35A составляет около 82,5 миллиона долларов.

Также ожидается первый экспортный контракт с Индонезией на 48 самолётов, который могут подписать в ближайшие месяцы.