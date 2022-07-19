Турецкий производитель Bayraktar пообещал никогда не поставлять беспилотники в Россию

«Мы им ничего не доставляли или не поставляли. Также (в будущем) мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину», — приводит слова Халука Байрактара ТАСС.

Он отметил, что Анкара с Киевом поддерживают отношения на «стратегическом уровне», в частности в оборонной и аэрокосмических отраслях. Турция помогает Украине с беспилотниками, а сама закупает у страны двигатели для своих аппаратов. То есть отношения взаимовыгодны для обеих стран.