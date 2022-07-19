Турецкий производитель Bayraktar пообещал никогда не поставлять беспилотники в Россию

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Турецкий производитель Bayraktar пообещал никогда не поставлять беспилотники в РоссиюЗато Украина получила уже точно более десятка дронов
Турецкая компания Baykar Makina заявила, что никогда не поставляла свои боевые беспилотники России и не будет этого делать в будущем. Генеральный директор компании Халук Байрактар выразил поддержку Украине.
«Мы им ничего не доставляли или не поставляли. Также (в будущем) мы этого делать не будем. Потому что мы поддерживаем Украину», — приводит слова Халука Байрактара ТАСС.
Он отметил, что Анкара с Киевом поддерживают отношения на «стратегическом уровне», в частности в оборонной и аэрокосмических отраслях. Турция помогает Украине с беспилотниками, а сама закупает у страны двигатели для своих аппаратов. То есть отношения взаимовыгодны для обеих стран.