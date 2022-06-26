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Уничтоженный "Тургеневский дуб" клонирован российскими учеными

Их теперь 5
В 2021 году сильнейший ураган уничтожил 200-летнее дерево, которое, по слухам, было посажено самим Тургеневым. Однако ученым из Всероссийского НИИ лесной генетики удалось клонировать уничтоженный дуб, сообщает ТАСС со ссылкой на ВНИИ.
Уничтоженный "Тургеневский дуб" клонирован российскими учеными

Трагедия произошла в 2021 году, когда сильнейший ураган в районе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области повалил и уничтожил знаменитый "Тургеневский дуб". Он был главной реликвией усадьбы матери писателя. Считается, что Иван Тургенев посадил его где-то между 1828 и 1838 годами.

Сейчас уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, (их) пять, они в разном состоянии. Условно говоря, мы сейчас имеем "Тургеневский дуб" в нескольких экземплярах в пробирке. Микроклон существует.

Олег Корчагин
Врио директора Всероссийского НИИ лесной генетики
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