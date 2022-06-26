Уничтоженный "Тургеневский дуб" клонирован российскими учеными

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Уничтоженный "Тургеневский дуб" клонирован российскими ученымиИх теперь 5
В 2021 году сильнейший ураган уничтожил 200-летнее дерево, которое, по слухам, было посажено самим Тургеневым. Однако ученым из Всероссийского НИИ лесной генетики удалось клонировать уничтоженный дуб, сообщает ТАСС со ссылкой на ВНИИ.
Трагедия произошла в 2021 году, когда сильнейший ураган в районе музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в Орловской области повалил и уничтожил знаменитый "Тургеневский дуб". Он был главной реликвией усадьбы матери писателя. Считается, что Иван Тургенев посадил его где-то между 1828 и 1838 годами.
Сейчас уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, (их) пять, они в разном состоянии. Условно говоря, мы сейчас имеем "Тургеневский дуб" в нескольких экземплярах в пробирке. Микроклон существует.
Олег Корчагин
Врио директора Всероссийского НИИ лесной генетики