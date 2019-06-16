Туристов в Китае начнут обслуживать роботы

На остановках будут расположены столовые и магазины с автоматизированным обслуживанием, то есть без персонала. Роботы будут заниматься оповещением, информированием и дорожным контролем. Сами туристические остановки будут оснащены электрическими заправками. Рядом с ними власти планируют разбить небольшие парки.

Сообщается, что таких объектов построят не менее 40. Причём строительство будет вестись ускоренными темпами. К 2025 году власти Китая надеются превратить Хайнань в «международный центр туризма и потребления». Это уже популярное место среди туристов: в 2018 году остров посетили более 76 миллионов человек.