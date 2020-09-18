Туристы не любят ездить в города без подробных статей в «Википедии»

Для эксперимента исследователи выбрали несколько испанских городов. На их страницы в «Википедии» добавили информацию о местных достопримечательностях и фотографии в хорошем качестве. Текст также перевели на разные языки.

Как говорят исследователи, добавление к статье лишь двух абзацев текста и одной фотографии увеличило количество ночёвок путешественников в городе примерно на 9% в течение туристического сезона.

Если же у какого-то города и вовсе нет статьи в «Википедии» или информации там очень мало, то её добавление может повысить туристический поток на 30%.