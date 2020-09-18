Наука и технологии
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Туристы не любят ездить в города без подробных статей в «Википедии»
Это доказало исследование
Итальянские и немецкие экономисты провели исследование и выяснили, что туристы неохотно ездят в города, которые не имеют подробных статей в «Википедии». Чтобы стимулировать развитие туристического бизнеса в таких городах, достаточно внести правки на их страницы в интернет-энциклопедии.
Для эксперимента исследователи выбрали несколько испанских городов. На их страницы в «Википедии» добавили информацию о местных достопримечательностях и фотографии в хорошем качестве. Текст также перевели на разные языки.
Как говорят исследователи, добавление к статье лишь двух абзацев текста и одной фотографии увеличило количество ночёвок путешественников в городе примерно на 9% в течение туристического сезона.
Если же у какого-то города и вовсе нет статьи в «Википедии» или информации там очень мало, то её добавление может повысить туристический поток на 30%.