Туризм оказался средством лечения старческого слабоумия

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Туризм оказался средством лечения старческого слабоумияНовые впечатления помогают при болезни
Международная группа учёных обнаружила, что путешествия имеют терапевтический эффект. Они вполне могут быть средством лечения деменции, или старческого слабоумия.
Дело в том, что во время путешествий человек получает множество новых впечатлений, а новый опыт оказывает благоприятное воздействие на мозг при деменции. Так происходит когнитивная и сенсорная стимуляция. Кроме того, адаптация к новым условиям заставляет мозг работать в усиленном режиме.
Ещё один плюс туризма — человек обычно больше двигается. А ранее было показано, что физические упражнения связаны с психическим благополучием. На улучшение состояния влияют и другие факторы.
Учёные считают, что нужно переосмыслить роль путешествий во врачебной практике. Главное, чтобы пациент не пускался в поездки в одиночестве.