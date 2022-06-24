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Туризм оказался средством лечения старческого слабоумия

Новые впечатления помогают при болезни
Международная группа учёных обнаружила, что путешествия имеют терапевтический эффект. Они вполне могут быть средством лечения деменции, или старческого слабоумия.
Туризм оказался средством лечения старческого слабоумия

Дело в том, что во время путешествий человек получает множество новых впечатлений, а новый опыт оказывает благоприятное воздействие на мозг при деменции. Так происходит когнитивная и сенсорная стимуляция. Кроме того, адаптация к новым условиям заставляет мозг работать в усиленном режиме.

Ещё один плюс туризма — человек обычно больше двигается. А ранее было показано, что физические упражнения связаны с психическим благополучием. На улучшение состояния влияют и другие факторы.

Учёные считают, что нужно переосмыслить роль путешествий во врачебной практике. Главное, чтобы пациент не пускался в поездки в одиночестве.

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