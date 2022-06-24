Туризм оказался средством лечения старческого слабоумия

Дело в том, что во время путешествий человек получает множество новых впечатлений, а новый опыт оказывает благоприятное воздействие на мозг при деменции. Так происходит когнитивная и сенсорная стимуляция. Кроме того, адаптация к новым условиям заставляет мозг работать в усиленном режиме.

Ещё один плюс туризма — человек обычно больше двигается. А ранее было показано, что физические упражнения связаны с психическим благополучием. На улучшение состояния влияют и другие факторы.

Учёные считают, что нужно переосмыслить роль путешествий во врачебной практике. Главное, чтобы пациент не пускался в поездки в одиночестве.