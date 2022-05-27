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"Тут нужна шапочка из фольги": оспа обезьян могла быть модифицирована в лабораториях

Как обычно, все завязано на деньгах
Оспа обезьян, о которой сейчас появляется все больше новостей, могла быть искусственно модифицирована для увеличения ее опасности. Об этом рассказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
"Тут нужна шапочка из фольги": оспа обезьян могла быть модифицирована в лабораториях

По его словам, “ослабление” коронавирусной инфекции и потери фармацевтическими компаниями прибыли могли подтолкнуть их на модификацию оспы обезьян, чтобы инфекция стала опаснее, а в СМИ снова заговорили об эпидемии. Это в свою очередь увеличило бы доходы этих компаний и они могли нажиться на вспышке болезни.

Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма. Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием будут цепляться за такие вещи

Александр Чепурнов
Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины

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