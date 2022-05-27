"Тут нужна шапочка из фольги": оспа обезьян могла быть модифицирована в лабораториях

"Тут нужна шапочка из фольги": оспа обезьян могла быть модифицирована в лабораторияхКак обычно, все завязано на деньгах
По его словам, “ослабление” коронавирусной инфекции и потери фармацевтическими компаниями прибыли могли подтолкнуть их на модификацию оспы обезьян, чтобы инфекция стала опаснее, а в СМИ снова заговорили об эпидемии. Это в свою очередь увеличило бы доходы этих компаний и они могли нажиться на вспышке болезни.
Мне не нравится, что она появилась сразу в нескольких местах, и что она дала больше ста случаев. В принципе, я от нее ничего не жду. Ничего тяжелого и печального. И у меня пока остается надежда, что ее раскручивают заскучавшие бюрократы от здравоохранения и бигфарма. Они привыкли к огромным доходам, сейчас же они падают, поэтому компании с удовольствием будут цепляться за такие вещи
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