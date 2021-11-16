ТВ-приставки Сбера начнут поддерживать популярные онлайн-кинотеатры

Сбер сообщает, что иконки этих приложений уже можно найти в новом разделе бокового меню на главном экране телевизора при подключённом к нему SberBox.

Раньше на SberBox можно было смотреть фильмы и сериалы в сервисе Okko. Теперь поддерживаемых онлайн-кинотеатров стало больше, а Сбер обещает расширять перечень приложений с ТВ-каналами.

В компании напомнили, что ТВ-приставка SberBox управляется при помощи голоса, пульта и в приложении Салют, а также с помощью геймпадов. Приставка позволяет смотреть кино и сериалы, видео в интернете, слушать музыку, играть в игры на телевизоре.