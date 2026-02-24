Твердотельная батарея Donut Lab зарядилась до 80% всего за 4,5 минуты

Испытания провёл государственный исследовательский центр VTT Technical Research Centre. Проверялась только скорость зарядки. При очень высокой мощности температура батареи на 26 Ач поднималась до 63 °C. В одном из тестов она достигла 90 °C, вот тут эксперимент пришлось остановить «по соображениям безопасности».

При этом многие другие громкие заявления компании пока не подтверждены. Так, Donut Lab ранее обещала плотность энергии 400 Вт·ч/кг и срок службы до 100 000 циклов зарядки.